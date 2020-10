Artiklen: Billeder og video: By spærret for al trafik efter eksplosion

- Vi taler om, at der har været en til to sprængninger, og man mener stadigvæk, at der er tale om håndgranater, da man har fundet fragmenter af en håndgranat på stedet, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz, der kan fortælle, at byen vil være spærret for gennemkørsel et par timer endnu, imens politiet arbejder på stedet.