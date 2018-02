Billeder: Taktfast livsglæde

Se billedserie Om sommeren danser foreningen på et udendørs plastikgulv på Fugeledegård. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 18. februar 2018 kl. 17:15 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smilene og den taktfaste klappen er ikke til at tage fejl af, når Spil og Dans Vestsjælland en gang om måneden mødes for at danse folkedans til lystige spillemandsmelodier.

Det er sjovt at danse folkedans, og det giver varmen, ligegyldigt om det som i sommerhalvåret foregår udendørs ved Fugledegård eller om vinteren, når Høng Skoles musiklokale danner rammerne om dansen.

Søndag var der flere om at spille op til dans end sædvanligt, for ud over foreningens eget husorkester var også Odsherred Spillemændene på besøg, og de sørgede for, at de fremmødte dansere kunne svinge hinanden rundt og klappe i hænderne til »Den toppede høne fra Thy« og andre af de traditionelle folkedanse.

- Vi står for en søndag eftermiddag uden forpligtelser, hvor man kan komme og blive i godt humør, mens man får lidt motion, siger formand Niels Jørgen Jacobsen.

Han opfordrer samtidig nysgerrige til bare at møde op, for der er plads til flere på dansegulvet.

- Vi kunne godt bruge nogle flere aktive medlemmer. Man behøver hverken være inkarneret folkedanser for at være med eller at melde sig til på forhånd. Der er plads til at lave fejl, og det handler i virkeligheden bare om at more sig med dansen og musikken, siger han.

En søndag i folkedansen tegn består af to timers spil og dans afbrudt af en kaffepause midtvejs.

- Det er egentlig det vigtigste, for det er her, vi får rørt stemmebåndene, siger han.