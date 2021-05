Foto: Per Christensen

Udskridningen på havnen skete i forbindelse med reparationsarbejde på Pier E, Kalundborgs største pier.Foto: Per Christensen

Billeder: Stort stykke havnekaj styrtet i vandet

Et stort stykke af kajen på cirka 25 til 30 meter er skredet ud ved Pier E, også kendt som Equinor Pier, i Kalundborg Havn.

Ifølge driftsleder på Equinor Raffinaderiet, Jørgen Krogager, er uheldet sket i forbindelse med det reparationsarbejde, der begyndte 1. marts, som skulle udbedre en form for udposning på kajen.

- Det er muligvis vibrationer fra det arbejde, som har udløst det, men det er for tidligt at sige, siger han.

Formålet med reparatio­nen har været at undgå, at kajspunsen bestående af 19 meter lange spunsplader skrider i vandet.

- Det har været et længere arbejde med at finde en løsning på den udposning, så det er meget uheldigt, hvad der nu er sket, siger han.

I formiddags var en undervandsdrone i gang med at besigtige skaderne for at finde ud af, hvor grelt det står til.