Billeder: Stafet For Livet fik god opbakning

Stafet For Livet i Kalundborg foregik i år på en anderledes måde, hvor de deltagende hold var spredt på mange steder for at undgå at for mange mennesker blev forsamlet et sted.

- Vi holder Stafet For Livet for at vise vi holder fast i livet. Det plejer at vare 24 timer for at symbolisere, at man er ramt af kræft hele døgnet, sagde Ole Lauritzen.