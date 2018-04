Billeder: Røsnæsløb i forårssolen

Se billedserie Røsnæsløbet blev i flot forårsvejr løbet for 39. gang. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 27. april 2018 kl. 13:06 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en dag hvor Dannebrog vajede fra mange flagstænger for at markere en hel del unge menneskers indtræden i de voksnes rækker, skinnede forårssolen bravt ned på de 165 løbere, som havde valgt at bruge store bededag på at løbe en af de tre ruter, som årets udgave af det traditionsrige Røsnæsløb kunne byde på.

92 af løberne havde besluttet sig for den lange rute på 16,2 kilometer, der gik fra Røsnæsspidsens parkeringsplads og ind til Munkesøen Stadion, som også fungerede som start- og målområde for de øvrige løberuter på henholdsvis ti og fem kilometer.

- Det er fantastisk at se så mange herude, og jeg vil næsten sige, at det er rekord for antallet af startende på Røsnæs. Vejret giver lige de sidste 25 procent, lød det fra en glad Klaus Jørgen Nielsen, formand for Kalundborg IF, som arrangerede løbet.

Forhåndsfavoritten på den lange distance, Morten Brændholt, måtte udgå undervejs for at skåne sin krop frem mod ultraløbet på Bornholm om et par uger, hvor han skal løbe 160 kilometer. Første mand i mål på Røsnæs-ruten blev således Martin Buhr Andersen med en tid på 56 minutter.

Jakob Dahl var hurtigst på de 10 kilometer, mens Christoffer Vienberg kom først i mål af løberne, som var ude på 5 kilometer-ruten.