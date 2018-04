Se billedserie Renoveringsarbejdet med OHJ 38 har taget 14 år, og lokomotivet har været skilt ad til ukendelighed. Nu kører det igen. Foto: Peter Andersen

Billeder: OHJ 38 er på skinner

Kalundborg - 28. april 2018 kl. 16:38 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en pause på næsten 30 år og 14 års istandsættelse, som personaleforeningen af tidligere ansatte på Asnæsværket har stået i spidsen for, kom det gamle damplokomotiv OHJ 38 lørdag på skinner.

Det skete på en præsentationstur for særligt inviterede. Søndag bliver det berømte tog så sluppet løs på Tølløse-banen for at glæde massevis af tognørder og andre, der har lyst til at køre en tur tilbage i tiden.

- Det er god måde at sige utrolig stor tak til alle dem, der har været involveret i projektet med istandsættelsen og samtidig en god optakt til den kommende veterantogssæson, lød det fra Ole-Christian Plum fra Vestsjællands Veterantog, mens toget tøffede afsted for fuld damp fra Høng mod Gørlev, hvor Kvickly i Kalundborg havde sponsoreret et lille traktement til de fremmødte.

Med lokofører, fyrbødere, togbetjente og kioskpersonale var omkring 10 mand i sving, mens toget kørte, og en af dem var lørdag fyrbøder Peter Jørgensen.

- Den kører rigtig godt, og det er en fornøjelse at få den ud på skinnerne. Vi vidste det jo godt, for vi har kørt lidt testture i forvejen, sagde Peter Jørgensen, som har været tovholder for gruppen af tidligere ansatte på Asnæsværket, som har sat lokomotivet i stand.

Begejstringen fra de fremmødte var da også stor.

- Det er fandme et flot tog! Og så er det jo også lidt af et kulttog. Jeg har selv et firma, der sælger modeltog, og OHJ 38 er firmaets logo, så det var nærliggende at tage med, fortalte Jørgen Falster - der i øvrigt selv er togfører.

Søndag kører toget på Tølløse-banen, hvor alle er velkomne. Køreplanen kan findes på Vestsjællands Veterantogs hjemmeside.