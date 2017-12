Billeder: Nybyggeri indviet på Synscenter Refsnæs

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi fylder knap så meget på det store område, end vi har gjort førhen, så tanken har været at rømme noget af vores store bygningsmasse og samle de her afdelinger lige midt i synscentrets område. Ved at slå det sammen i én bygning får vi et stærkt ungdomsliv og et fagligt miljø, som kommer både de unge og personalet til gavn, forklarer områdeleder for administration og service Dorthe Mechernsée.

- Vi var meget spændte på, hvordan de unge tog imod det, men de har simpelthen været så glade for det, og de har udtrykt, at det nærmest har været som at komme på hotel. Det her er jo et midlertidigt botilbud, og at de nu er flere samlet, lærer dem noget om at begå sig socialt. Det kan de træne her, til når de en dag selv skal ud og have et sted at bo, siger afdelingsleder af »Midterhuset« Anna Holm Pedersen.