Se billedserie Der var mange til at klippe snoren til Go Bounce sammen med Birgitte Dinesen i orange jakke. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ny og sjov attraktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ny og sjov attraktion

Kalundborg - 31. maj 2019 kl. 16:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag blev Kragerup Gods nye attraktion Go Bounce indviet i smukt solskinvejr i Star Wars stil.

Først bød godsejer Birgitte Dinesen fra Kragerup Gods dog velkommen.

Hun fortalte, at den 10-årige klatrepark på Kragerup Gods Go High efterhånden var blevet kopieret 27 gange, så derfor var det tid til noget nyt.

Det nye net- og trampolinanlæg, som først bliver helt færdigt til den 1. juli, af det første af sin slags i Skandinavien.

Borgmester Martin Damm roste Birgitte Dinesen for hele tiden at finde på noget nyt og for at være fandenivoldsk.

- Jeg er stolt og glad for, at I har sådan et udviklingsgén her, sagde borgmesteren.

Jens Müller, direktør for Visit Vestsjælland, roste Birgitte Dinesen for at være en ledestjerne, og for at få resten af området til at funkle.

Kragerup Gods er ny ambasssadør for julemærkehjemmene, og direktør for Julemærkefonden Søren Ravn Jensen glædede sig til samarbejdet og ønskede tillykke med Go Bounce.

- Jeg er helt sikker på, at det bliver en kanonsucces, sagde han.

Musikken fra Stars Wars blev spillet, og børn fra julemærkehjemmene på Sjælland kom gående sammen med udklædte Star Wars entusiaster fra fællesskabet Troopers for Charity.

I samlet flok gik alle hen til Go Bounce banen, hvor snoren blev klippet.

- Så vil jeg erklære Go Bounce åben. I hopper bare derudaf, lød det fra Birgitte Dinesen.

Både børn og voksne fik prøvet den nye bane, og der var smil og grin hos alle.

Banen er gratis at prøve lørdag den 1. juni og søndag den 2. juni.