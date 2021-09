Billeder: Ny legeplads tager form

Se billedserie Om et par uger skulle legepladsen i Munkesøen i Kalundborg være klar til leg. Foto: Mathea Kristiansen

Kalundborg - 14. september 2021 kl. 16:21 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

To fynske håndværkere fra firmaet Finito er i gang med at montere legeredskaber på legepladsen i Munkesøen i Kalundborg.

Legepladsen bliver delt op, så legepladsen for de helt små er inde ved træerne - længst muligt væk fra cykelstien.

Her er der blandt andet et lille klatretårn, en bil og en gynge. De nuværende fitnessredskaber bliver også samlet mere på et område, og legepladsen for de lidt større børn placeres ud mod cykelstien. De får et lidt større klatretårn, som er 2,5 meter højt.

- Der kommer til at være en god helhed på legepladsen, siger Per Marcussen, en af håndværkerne fra Finito, som løser opgaven for legepladsleverandøren Ledon.

Allerede onsdag bliver Finito færdig med al monteringsarbejdet, og så går der nok et par uger, inden det sidste er på plads.

Legepladsen er et få-det-fikset-projekt, som foreningen Familiehjørnet er idémand bag.

Laura Sørensen har været tovholder på projektet, som begyndte som en idé for halvandet år siden. Baggrunden var et ønske om at få en legeplads for de mindre børn og et mødested for børnefamilier i Kalundborg.

- Det er fantastisk dejligt, at det snart er færdigt. Vi glæder os rigtig meget, siger Laura Sørensen.

Foreningen vil også lave en åbningsceremoni, når legepladsen er færdig, hvor blandt andet dagplejere og institutioner vil blive inviteret.

Det bliver sikkert en dag i uge 41, men datoen er ikke på plads.

Familiehjørnet maler også de nuværende legeredskaber grønne, så de matcher med de nye legeredskaber.

I alt blev projektet tildelt 360.000 kroner fra Få det fikset-puljen.