Billeder: Minifestival som plaster på såret

Mange elever på Tømmerup Efterskole havde glædet sig til at komme på Roskilde Festival.

Som et plaster på såret, har eleverne brugt den seneste uges tid på at forberede deres helt egen TØFE (Tømmerup Fri- og Efterskole) Festival fredag.

- Nogle af de elever, som normalt holder sig tilbage, har trukket et stort læs med det praktiske arbejde, siger lærer Stine Ørnsholt.

Eleverne skulle klokken 10 løbe ind på pladsen, og så havde de et kvarter til at bygge en camp, hvor de konkurrerede om at lave den bedste.