Se billedserie Michael Syberg holder indvielse af Galleri Syberg, som også er hans atelier, søndag den 18. august. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Land og by kan bruge hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Land og by kan bruge hinanden

Kalundborg - 16. august 2019 kl. 19:22 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har landskabsmaler Michael Syberg og hans kæreste Charlotte Schou boet på Tværvej 3 på Reersø i fem et halvt år, og der er allerede sket meget.

For det første er hele huset på Tværvej 3 blevet gennemrenoveret og istandsat af parret, og der var nok at tage fat på. Tilstandsrapporten foreslog nedrivning af huset.

Parret valgte at flytte fra Islands Brygge til Reersø, for at Michael Syberg fik plads til at male samt for at bo billigere, så parret har mulighed for bo i Sevilla i Spanien i nogle af vintermånederne.

Efterhånden som huset blev sat i stand og derfor ikke skulle udsættes for malerpletter, blev det nødvendigt for 57-årige Michael Syberg at få lavet et særskilt atelier. Heldigvis fik han en stor bestillingsopgave fra Odd Fellow-logen i Aarhus til Varna Palæet, som kunne finansiere byggeriet.

Maj 2018 begyndte han at bygge den lille bygning ved siden af huset, hvor han skulle have sit atelier og galleri.

Han har haft sit eget entreprenørfirma, så det var ikke noget problem at bygge det selv.

Den lille bygning på 18 kvadratmeter har et stor glasparti, så der kommer massevis af lys ind. Bygningen ligger lige op til en mark med heste.

Nu er det kombinerede atelier og galleri færdigindrettet, og søndag den 18. august klokken 14-17 bliver Galleri Syberg officelt åbnet.

Der vil være lejlighed til at tale med Michael Syberg om hans malerier, og derudover bliver der også serveret hjemmelavet kage med bær fra haven.

- Jeg er efterhånden faldet til og føler mig accepteret på Reersø, siger han.

Han oplever, at flere folk fra København og andre større byer har fået øjnene for Reersø og køber sommerhuse her.

- Reersø er autentisk og ikke så slidt som andre turiststeder, siger han.

Hans billeder, som ofte indeholder bygninger, huse og landskaber, viser også ofte Reersø i samspil med byen.

- Jeg synes, at det vigtigt, at vi møder og accepterer andre mennesker. At vi ser lidt blødere på hinanden. I stedet for at det handler om forskelle mellem land og by, siger han.

.