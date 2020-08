Billeder: Kraftig regn gav oversvømmede veje

Flere veje var oversvømmede, blandt andet ved OK Tanken på Sydhavnsvej i Kalundborg, hvilket gav udfordringer for morgentrafikken.

Der opfordres til at være opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder, for eksempel kældre, vejbaner og viadukter og at man tilpasser kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene.