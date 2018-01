Billeder: Katastrofal forestilling på gymnasiet

Manuskriptet til musicalen er skrevet fra bunden af de to gymnasielærere Emilie Q. Olesen og Cathrine Stig Jensen, og handlingen udspiller sig midt i en lokal katastrofesituation, hvor Novo Nordisk har haft et kemikalieudslip, der har spredt sig til Kalundborgs drikkevand. I et venteværelse hos en læge i Kalundborg møder vi stykket igennem forskellige personer, der blandt andet tæller både en hjemmeværnsmand, en prostitueret og en nonne med helvedesild. Alle er de fremmede for hinanden i den tilspidsede situation, men via det menneskelige møde og sange fra Højskolesangbogen kommer de efterhånden ind på livet af hinanden.