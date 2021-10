Se billedserie Der var mødt 10 børn op til fiskearrangementet, og med forældrene som tilskuere var der fyldt godt op ved søens bred.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ivrige børn trodsede regnen og fiskede løs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ivrige børn trodsede regnen og fiskede løs

Kalundborg - 21. oktober 2021 kl. 18:18 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Hvis vi ventede en uge i den her regn, så kunne vi fiske lige derude, siger drengen, mens han peger ud af vinduet.

Derude bagved Gørlev Sportsfiskerforenings klubhus er dyrskuepladsen, og her klokken 10 torsdag formiddag, har drengen helt ret i, at fortsatte regnmængder i dette omfang vil skabe en decideret sø ude på græsplænen.

Men mens den sarte journalist skutter sig under en paraply, trasker de 10 fremmødte børn - og deres forældre - raskt igennem regnen imod Gørlev Sø, hvor sportsfiskerforeningerne fra Gørlev og Høng i samarbejde med Kalundborg Kommune og Fishing Zealand har inviteret interesserede, der gerne vil prøve at fiske.

Mens bilerne suser forbi ude på den nærtliggende landevej har Ronni Novakovic og andre voksne medlemmer af foreningerne travlt med at gøre fiskestænger klar, hjælpe børnene med at sætte madding på krogene og lige hjælpe med at få det rigtige svirp, når snøren skal kastes ud.

- Vi gør det her, fordi vi har svært ved at skaffe særligt unge medlemmer. Så kan de komme her og snuse lidt til det, siger Ronni Novakovic.

Nede ved søbredden lyder et entusiastisk hyl. Noget har bidt på. Linen rulles op af vandet, og en lille babyskalle vifter febrilsk fra krogen. Fisken bliver stolt vist frem, inden den kommer over i et kvadratisk plastikbassin, hvor dagens fangster ligger, inden de bliver sat ud igen.

- Hemmeligheden ved at få børn til at gide at fiske er jo, at de skal fange noget. Så er det lige meget, om det er en kæmpe gedde eller en lille skalle. Derfor gør vi sådan noget her, siger Ronni Novakovic.

Lørdag klokken 9 vil der være mulighed for at gå i kast med at fange fladfisk langs kysten ved Reersø.