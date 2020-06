Et par håndfulde kunder dukkede op i god tid for at sikre sig de attraktive åbningstilbud. Fotos: Jørn Nymand

Billeder: I kø for at få fat i de helt rigtige åbningstilbud hos Expert

Det nye elektronikhus på Kirkevangen i Gørlev med både hvidevarer, lamper og elektronik slog dørene op fredag klokken otte.

Og samlingen af trekløveret Punkt1, lampebutikken Lysmesteren samt - som noget helt nyt - Expert, fik en del kunder til at møde op før klokken otte for at sikre sig muligheden for at købe blandt andet en række stærkt nedsatte fladskærme, billige iPads, iPhones og bærbare computere samt smarte ure fra Garmin.