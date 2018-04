Se billedserie Røsnæs Fyr havde taget cirka 10 timer at bygge. Foto: Peter Andersen

Video og billeder: Fri fantasi i Legoland

Kalundborg - 29. april 2018

Søndag er fantasien sluppet løs i Kalundborg Hallerne, for de voksne Lego-entuasiaster fra den landsdækkende forening Byggepladen har samlet sig for at fejre deres årlige Klodsfest.

Siden fredag morgen har legebørnene bygget og kreeret farverige og fantasifulde tableauer, som blandt meget andet byder på et helt univers med inspiration til de ferietrængende, en udstilling af arkitektoniske perler fra hele verden og scenerier fra dramatiske og eventyrlige slag med drager og horder af kæmpende soldater.

Nogle af de lokale vartegn er også klodset op, og publikum kan således både opleve Vor Frues femtårnede kirke, radiomasterne på Gisseløre og Røsnæs Fyr, ligesom også steder som Munkholmbroen, Rundetårn og Østerlars Rundkirke er at finde på udstillingen.

Tina Haulrich fra Jyderup har sammen med sin mand været med i Byggepladen i fem år, og hun har været med i styregruppen til dette års Klodsfest, der på skift afholdes i Vest- og Østdanmark.

- Jeg har altid været fascineret af Lego. Der er ubegrænsede muligheder i de elementer, man kan sætte sammen, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Her kan alle være med. Efterhånden har vi da også fyldt hele førstesalen op med det hjemme i vores hus, så min mand og jeg er faktisk på et udkig efter et nyt hus, for at få mere plads til Lego, siger Tina Haulrich.

Klodsfesten er åben for publikum indtil klokken 16 søndag. Børn under seks år er gratis at tage med i følge med en voksen.