Billeder: Fra kornpakhus til butik

Når de handlende hos tøjbutikken Hennes & Mauritz, som har forretning mellem Kordilgade 28 og Bredgade i Kalundborg, går rundt for at finde ud af, om der er noget af det udstillede tøj, der kan friste dem, er det nok de færreste der tænker på, at på denne adresse, mellem Kordilgade og havnen, lå der, med start for over 200 år siden, en af Kalundborgs største købmandsgårde, hvorfra der også dengang blev solgt manufaktur.