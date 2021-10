Billeder: Farvel til Louise fra Symb

Se billedserie Symbs formand Søren Mariegaard holdt en flot tale for Louise Kolbjørn, som stopper i Symb. Foto: Mie Neel

Kalundborg - 01. oktober 2021

Fredag eftermiddag blev der holdt afskedsreception for Louise Kolbjørn, som stopper som sekretariatsleder for Symb, som har til huse på Kalundborg Station.

Hun fik mange fine og personlige gaver, blandt andet Symb-kludetæppet fra de kreative grupper i Symb.

Kludetæppet er strikket gennem mange år af en masse forskellige mennesker, også forskere, som har været på besøg for at høre om Symb, og et godt billede på hvordan Symb har samlet massevis af forskellige mennesker gennem årene og givet nye relationer på kryds og tværs.

Kludetæppet vil gøre så godt i den nye kolonihave, som Louise Kolbjørn og hendes familie med mand og tre børn næsten lige har anskaffet sig. En anden gæst havde Substral med, som hun kunne gøde haven med.

40-50 stykker var mødt op til receptionen i Symb, hvor der blev budt på snacks, sandwich og drikkelse.

Louises fine og svære ord Søren Mariegaard, formand for Symb holdt en tale for Louise Kolbjørn, hvor han beskrev deres første møde for fem år siden, hvor han deltog i en af Symbs busture om den industrielle symbiose. Han blev hurtigt involveret i arbejdet med at få Symb til at blive en socialøkonomisk virksomhed, og "jeg blev hurtigt viklet ind i Louises spændende univers".

I talen drillede han Louise Kolbjørn med hendes brug af fine ord som samskabelse, social entreprenørskab med mere.

- Jeg har fået udvidet mit ordforråd. Tak for det!

Han beskrev Louise Kolbjørns passion for fællesskaber, og hvordan hun er god til at begejstre folk.

- Ofte kom folk ind af døren med en god idé, og inden de var ude af døren igen, var de sat på et projekt, fortalte Søren Mariegaard.

Han beskrev også Louise Kolbjørns utålmodighed, hvis hendes idéer ikke blev grebet med det samme, og hvordan deres samarbejde har fungeret godt, fordi de har haft forskellige kompetencer.

- Louise er som en fisk i vandet, når hun kan tale om Symb på akademisk niveau, sagde han.

- Nu skal vi alle sammen rejse videre uden dig. Det bliver ikke nemt, sagde Søren Mariegaard, som dog var glad for, at de måtte ringe til Louise Kolbjørn, hvis der var nogle spørgsmål.

Han gav Louise Kolbjørn et gavekort til Café Edderfuglen på Røsnæs, og sluttede talen med:

- Der havde ikke været et Symb uden Louise.

- Vi har fået mange med Efter Luise Kolbjørn havde sundet sig lidt efter talen, holdt hun også en tale, hvor hun beskrev hele Symbs rejse fra en idé for seks år siden til det første borgermøde til nu.

- Det er sindssygt overvældende for mig i dag. Det her har ikke været et almindeligt arbejde for mig, sagde Louise Kolbjørn.

Hun gennemgik Symbs rejse år for år, hvor det løbende har udviklet sig.

- Vi har fået rigtig mange med i Symb. Det er nok det, som jeg er mest stolt af, sagde Louise Kolbjørn.

Hun sluttede med en opfordring til alle om at bruge Symb, så Symb fortsat kan blive ved med udvikle sig.