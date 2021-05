Billeder: Få socialdemokrater fejrede 1. maj sammen

Se billedserie De røde faner var fundet frem, og der var sandwiches og øl til de fremmødte. Foto: Aske Hald Knudstrup

Kalundborg - 01. maj 2021 kl. 16:41 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Store Fuglede: Omkring 35 socialdemokrater fra Kalundborg Kommune fejrede 1. maj sammen på Fugledegård med - som traditionen byder - taler og musik på menuen.

På grund af corona var det kun medlemmer af partiet, som kunne deltage, og kun hvis man var forhåndstilmeldt. Det betød samtidig, at Socialdemokratiet havde et loft på 50 deltagere efter at have været i dialog med politiet, om hvordan de skulle efterleve retningslinjerne.

Dagens talere var folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff, borgmesterkandidat i Kalundborg Kommune, Tina Beck-Nilsson, kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem Kirsten Rask, medlem af Europaparlamentet Marianne Vind samt DSU'er og kandidat til kommunalbestyrelsen Steffen Bagger.

- Jeg synes, at det var nogle rigtig fine taler, der blev holdt, siger Lars Kuhre Mortensen, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for den ene af de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg.

Sidste år blev socialdemokraternes traditionelle 1. maj-arrangementer i Gryden i Kalundborg og Gørlev aflyst, og så vidt vides var der heller ingen offentligt tilgængelige kampdagsfejringer i Kalundborg Kommune i år.

Så selv om fremmødet ikke var enormt, var Lars Kuhre Mortensen glad for, at det alligevel lykkedes at stable et arrangement på benene, hvor folk kunne mødes.

- Det var rigtig dejligt at kunne få lov til at afholde noget, selv om det kun var for få mennesker, siger han.