Billeder: En færge sejlede forbi

Om formiddagen, mandag den 3. august 2020, sejlede en gammel kending forbi fjorden, men selv om den mange gange i de 26 år den sejlede på Kalundborg, Kolby Kaas, Aarhus overfarten, er sejlet ind i Kalundborg Fjord, havde M/F Broen, som den igen er omdøbt til, ingen mulighed for at sejle til Kalundborg, for den var under bugsering af to slæbebåde Nadir og Valdemar.