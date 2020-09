Billeder: Elever laver kunst om klimaforandringer

Den kæmpestore gavl på Rynkevanghallen i Kalundborg er lige øjeblikket ved at blive forvandlet fra en ensfarvet rød murstensvæg til et farvestrålende kunstværk med motiver, som tager afsæt i klima- og miljøforandringer i Danmark og i verden.

- Det er børnene, som laver tegningerne. Vi sørger for at binde det sammen. Det er et dejligt, demokratisk projekt, hvor man er fælles om at lave noget, siger Sara Trier.