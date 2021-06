Bille trænger ind gennem døre og vinduer

Sådan lød blot et udpluk af svarene, da Bethina Wexøe fra Årby i sidste uge gik på Facebook for at spørge i en gruppe for byens borgere, om andre end hende havde problemer med flæskeklannere, en bille på lige under 1 centimeter, der i private hjem anses som et skadedyr.