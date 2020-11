Biljagt i Havnsø

- En patrulje forsøgte klokken 16.24 at standse en personbil på Lyngvej i Havnsø. Bilisten valgte imidlertid i stedet at gasse op og forsøge at undslippe politiet, fortæller pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.