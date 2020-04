Biljagt gennem Kalundborg

En mand i en guldfarvet Mercedes personbil havde tilsyneladende ikke lyst til at tale med politiet, da han blev bedt om at standse lørdag.

Det blev starten på en langvarig biljagt, som blandt andet gik gennem Ubby ved 18.30 tiden.

Det skriver TV-Kalundborg.

Herefter fortsatte biljagten mod Jerslev, ad Industrivej og så mod Kalundborg. Et vidne har til TV-Kalundborg oplyst, at biljagten fortsatte op ad Klosterparkvej , og derefter for fuld drøn i vestlig retning af Bredekildevej ud over Brandsbjerg. Herefter kørte de op ad Hestehavebakken og igen imod øst ad den nye Herredsåsen vej, og så ned ad Klosterparkvej.

Biljagten endte i krydset Nørre Alle-Nyvangsvej ved Nyvangskirken, hvor flere patruljevogne var kommet til og fik standset bilen og anholdt manden.

Der er skader på såvel patruljevogn som personbil.

sn.dk følger op på sagen.