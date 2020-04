Bilist var spirituspåvirket

Klokken 13.21 lørdag var der sket et færdselsuheld, som politiet rykkede ud til. Det viste sig, at en spirituspåvirket, 37-årig kvinde fra Svebølle i en personbil var kørt op i bagenden af en forankørende personbil ført af en 72-årig mand fra Høng. Begge parter var kørt i vestlig retning på Sæbyvej, og de slap begge uskadte fra sammenstødet.

Den 37-årige blev sigtet for spirituskørsel og blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve. Ved afhøring af hende kom det frem, at årsagen til uheldet blandt også skulle søges i den omstændighed, at hun havde haft en hund med i bilen. Den var pludselig sprunget op ad hende under kørslen, så hun mistede kontrollen over bilen. Hunden slap også uskadt fra uheldet, som den 37-årige hører nærmere om, når blodprøven er blevet analyseret.