Politiet fandt både narko i bilen og narko, som var blevet kastet ud af bilruderne under biljagten i Høng.

Bilist smed narko ud af bil

Kalundborg - 04. august 2020 kl. 11:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under en rutinekontrol klokken 00.08 natten til tirsdag gav en politipatrulje tegn til, at en personbil skulle standse til en rutinekontrol på Hovedgaden i Høng. Føreren standsede dog ikke, men kørte fra stedet væk fra politiet.

Flere politipatruljer blev sat ind for at standse den flygtende bil, som kørte i området omkring Høng, Ruds Vedby, Tjørnelunde, Løve og Gørlev. En politipatrulje afskar bilen vejen ved Gørlev Landevej, men da bilen forsøgte at køre udenom, forulykkede bilen og standsede ved Rye Byvej.

Føreren af bilen, en 20-årig mand fra Karise forsøgte at løbe fra stedet, men blev hurtigt anholdt. Passageren, en 20-årig mand fra Gørlev blev i bilen, hvor han blev anholdt. Føreren var påvirket af narko, så han blev sigtet for narkokørsel og fik udtaget en blodprøve. Ingen af mændene var kommet til skade ved uheldet.

Politiet ransagede bilen, hvor der blev fundet en del poser med euforiserende stoffer og piller, blandt andet 15 gram ketamin og en del stoffer, som politiet arbejder på at klarlægge hvad er. Begge mænd blev sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer og taget med til politistationen.

Undervejs havde personerne i bilen kastet ting ud af vinduet. Politiet sendte patruljer til de steder, hvor tingene var smidt og fandt her fem poser med i alt 3,23 gram af det ulovlige stof ketamin. I vejkanten, hvor bilen var standset fandt politiet et glas som indeholdt cirka 30 gram amfetamin.

Politiet ransager her til formiddag de to mistænktes adresser, hvorefter sagen skal vurderes af anklagemyndigheden, som skal tage stilling til, om der er grundlag for at fremstille de anholdte i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.