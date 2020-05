Er der brug for at udrykningskøretøjer skal op ad Skibbrogade, så kan de tre pullerter hurtig fjernes. Foto: Jørn Nymand

Bilfri del af Skibbrogade

Nu er det slut med at svinge op ad den nordlige del af Skibbrogade i bil. Tre pullerter har sat en effektiv stopper for den trafik, der har generet de handlende i gågaden.

- Ja, der har været mange biler, og nogle af dem kørte stærkt, derfor har vi imødekommet et ønske fra de handlende i den del af Skibbrogade og sat de tre pullerter op, forklarer Jakob Beck Jensen, formand for teknik- og miljøudvalget.

Jakob Beck Jensen oplyser videre, at nu er der vand på vej i springvandet på Vænget. Det har været under renovering, derfor har det trukket ud med at få gang i det.