Brian de Voss var i mange år ansat hos Bilcenteret Peer Glad A/S i Kalundborg som administrationschef og senere salgschef, men blev sagt op på grund af corona-krisen. Han er nu blevet ansat som ejerrådgiver hos Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Foto: PR-foto

Biler var hele Brians arbejdsliv - men så kom coronakrisen

Kalundborg - 29. januar 2021 kl. 06:20 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen

Efter en karriere på sammenlagt 27 år i autobranchen lå det måske ikke lige i kortene, at ­Brian de Voss fra Kalundborg skulle til at skifte branche.

Oprindelig er han uddannet hos Mercedes i København, hvor han var i 11 år.

Siden 2004 har han været ansat hos Bilcenteret Peer Glad A/S i Kalundborg - de første mange år som administrationschef og senere som salgschef.

Coronakrisen betød imidlertid nedskæringer, og Brian de Voss blev opsagt sidste år.

Opsigelsen blev det, der fik ham til at rette blikket mod andet end biler:

- Jeg har haft hele mit arbejdsliv inden for bilbranchen, og nu følte jeg, at tiden var inde til at prøve noget andet, siger Brian de Voss.

Da han så en stilling som ejerrådgiver hos Sol og Strand Feriehusudlejning A/S slået op, var han ikke i tvivl om, at den ville han sende en ansøgning efter.

Han har altid interesseret sig for turisme og ejendomsmarkedet. Samtidig stor­trives han i samspillet med kunder, og derfor var stillingen som ejerrådgiver en drømmestilling.

Drømmestillingen blev hans, og han er nu i færd med at finde sig til rette i sit nye job som ejerrådgiver hos Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, hvor han får dele af Sjælland som sin arbejdsplads.

Af en pressemeddelelse, som hans nye arbejdsgiver har udsendt, fremgår det, at Brian de Voss fremover skal rådgive sommerhusejere, som udlejer eller gerne vil i gang med at udleje deres huse:

- Hvad kan jeg gøre for at forbedre min sommerhusudlejning? Hvad kan man tjene på udlejning? Hvordan kan man sikre mere udlejning? Hvordan kommer man i gang som udlejer? Det er ifølge Sol og Strand blot nogle af de spørgsmål, som Brian de Voss formentlig vil blive mødt af fremover.

- Jeg er meget, meget glad - med det jer job får jeg det hele, og jeg glæder mig til at tage fat på at rådgive og servicere nuværende og kommende ejere af sommerhuse om mulighederne for udlejning af deres feriebolig, siger den nyslåede ejerrådgiver, der glæder sig over, at han er blevet ansat i en fondsejet virksomhed.

- Det er en god fornemmelse at vide, at vi sikrer husejerne den rette markedspris på udlejning af deres sommerhuse og feriegæsterne en konkurrencedygtig pris samtidig med at vi kan støtte velgørende organisationer og lokale formål, siger han.

Ifølge pressemeddelelsen ser Brian de Voss frem til at komme rundt og holde rådgivningsmøder med sommerhusejerne i de skønne turistområder, hvor han også ynder at tilbringe sin fritid.

- Jeg cykler, går ture og lufter hund og nyder på den måde de mange, smukke naturområder, der findes her på Sjælland. Vi har rigtig meget at byde på, og jeg glæder mig over de mange turister og sommerhusgæster, som kommer her, for det har stor betydning for feriedestinationerne, som er afhængige af indtægten fra sommerhusgæsterne, siger Brian de Voss.