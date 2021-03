To biler stødte sammen i Gørlev-kryds onsdag, hvor en 18-årig endte ude i grøften. Foto: SJ-medier

Biler stødte sammen i Gørlev-kryds

GØRLEV: I går kl. 14.06 skete et uheld mellem to biler i krydset Gørlevvej/Hallenslevvej i Gørlev, da en 18-årig kvinde fra Sorø kørte frem i krydset, og stødte sammen med en bil, ført af 56-årig kvinde fra Slagelse.

Midt- og Vestsjællands politi oplyser, at den 18-årige kom kørende ad Hallenslevvej mod Gørlevej, hvor hun kørte frem for at svinge til højre. I krydset er der fuldt stop i den 18-åriges kørselsretning.