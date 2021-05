Lørdag aften kolliderede en 25-årig bilist med et hus på Kærbyvej udenfor Kærby. Politiet mener bilisten kan have været påvirket af alkohol. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bil kørte ind i hus

Lørdag klokken 21.37 mistede en 23-årig mand fra Gørlev kontrollen over sin bil, da han kom kørende ad Kærbyvej udenfor Kærby.

- Den 23-årige var dog selv i stand til at komme ud af bilen. Hans passager, en 32-årig mand fra Kalundborg, slap mindre heldigt fra ulykken og blev kørt på sygehuset med knoglebrud, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Den 23-årige blev ligeledes kørt på sygehuset, da han skulle have taget en blodprøve. Politiet mistænkte ham nemlig for at være påvirket af alkohol og muligvis også af euforiserende stoffer. Huset slap fra kollisionen uden skader.