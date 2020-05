Bibliotekerne genåbner mandag

I første omgang er bibliotekerne kun åbne for aflevering af lånte bøger samt lån af nye materialer. Der vil være håndsprit, plastikhandsker, ekstra skiltning og rengøring samt en række andre tiltag for at forhindre eventuel smitte.

Dele af bibliotekerne vil være afspærret fordi der ikke er mulighed for at tage ophold på bibliotekerne. Det rammer for eksempel studerende og avislæsere, og det er heller ikke muligt at printe, kopiere eller scanne, bruge en pc eller konsol eller booke et mødelokale.