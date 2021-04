Biblioteker har succes med nødlån: Vi render langt på en vagt

Under nedlukningen har Kalundborg Biblioteker haft stor succes med en ordning, hvor borgerne kan bestille bøger, bibliotekaren får fuldmagt til at låne dem, og bøgerne samles og langes ud gennem vinduet eller døren til den ventende borger.

- Det kører fantastisk godt. Som bibliotekarer får vi rendt langt i løbet af en vagt; frem og tilbage mellem reolerne og finde de mange bøger frem, og ud til borgerne med bøgerne. En kollega talte op, at vedkommende havde gået fem kilometer på en vagt.

- Og brugerne har været virkelig glade for ordningen, så de kan låne bøger, selvom bibliotekerne holder lukket, siger bibliotekar Stine Veisegaard.

- Vi har opdaget, hvor meget det betyder for bibliotekarernes arbejde, at folk normalt selv finder bøger og betjener sig selv.

- Vi har været nødt til at sætte flere folk på vagt for at kunne efterkomme bestillingerne, nu hvor der ikke har været selvbetjening. Nu er det os, der skal foretage ekspeditionerne, siger Stine Veisegaard.