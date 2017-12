Se billedserie Realdania har købt Svend Nørrevangs barndomshjem på Sejerø. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Bevaringsværdig gård på Sejerø er blevet solgt

Kalundborg - 07. december 2017 kl. 16:46 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lille gård på Gniben på Sejerø ser ikke ud af meget. Gården blev bygget helt tilbage i 1873, og har ikke været beboet de sidste 30 år, hvilket den bærer tydeligt præg af. Men gården er samtidig et velbevaret eksempel på en form for byggeri som var udbredt på Vestsjælland i det 19. århundrede, men som i dag næsten er forsvundet. På den baggrund er den af Nationalmuseet blevet betegnet som bevaringsværdig.

Gården var barndomshjem for den pensionerede havnefoged Svend Nørrevang, der flyttede ind på gården hos sine bedsteforældre, da han blev forældreløs i en tidlig alder.

Efter Svend Nørrevang fandt ud af, at gården var et lille stykke lokalhistorie, har han forsøgt at finde på en måde at få den bevaret for eftertiden, og nu er der fundet en løsning. Realdania By & Byg har købt gården og agter at istandsætte den.

- Jeg er så taknemmelig i dag. Jeg har hele tiden haft et ønske om at bevare gården, men jeg har dårligt nok turde tro på det, siger Svend Nørrevang.

- Restaureringen af Højgården skal sikre, at ejendommen bevares for eftertiden som et eksempel på tidlige tiders almindelige, men i dag stort set forsvundne gårdtype. Trods sin beskedne størrelse rummer ejendommen både kulturhistorie, arkitekturhistorie og landbrugshistorie, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Han håber gården kan blive en lille turistattraktion på Sejerø.

- Når vi i løbet af foråret går i gang med at restaurere og omdanne hele gårdanlægget, er det vores hensigt også at etablere en sti rundt om gården og jordarealerne, så turister får mulighed for et kig udefra. Ikke langt fra gården ligger en historisk bautasten, og dermed kan dette lille område på Sejerø forhåbentligt udgøre et fint udflugtsmål, siger han.