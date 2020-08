Bevæg-festival aflyst i år

Arrangementet er at sidestille med et kræmmermarked og der gælder p.t. et max på 100 deltagere.

Det vil heller ikke være lovligt at holder arrangementer med flere end 100 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, f.eks. et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder for eksempel spise- eller barområder.