Betjente imponeret over elever

Politiassistent og lokalbetjent Peter Holm Jørgensen synes, at det har været en fornøjelse at være en del af projektet.

- Politiet har haft besøg af verdens sødeste børn. Det har været en stor fornøjelse at være sammen med børnene - det er sjældent, at vi møder så nysgerrige, opdragne og artige børn i den alder. Lærerne har været rigtig gode at arbejde sammen med - og det er tydeligt, at der er et rigtig godt sammenhold mellem lærerne og eleverne i 1. klasserne, siger Peter Holm Jørgensen og fortsætter: