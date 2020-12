BestMan.dk og guldsmed i samarbejde

I den nordiske mytologi er Mjølner Thors hammer, som er smedet af de to dværge Sindre smedede, mens Brokk holdt blæsebælgen i gang.

- Jeg tog kontakt til Finn og spurgte, om han var interesseret i at lave nogle rustikke udgaver i sølv til mine kunder i BestMan, og det var han.

- Og de første tre er allerede solgt, fortæller Casper Guldberg, som er glad for, at der er kommet gang i det lokale samarbejde, som skal yderligere udbygges.

- Vi har aftalt, at Finn også skal lave nogle kors i sølv til BestMan, fortæller Casper Guldberg.

I godt to år har BestMan.dk haft adresse på Vænget 21 på første sal med en fantastisk udsigt op og ned ad Kordilgade. I lokalerne bliver der pakket en masse pakker og sendt rundt ud til kunderne - juletravlheden har for længst meldt sig.

Butikken har alt i accessories og smykker til mænd. Og mere end nogensinde før går mænd med smykker, ligesom flere og flere kunder er begyndt at finde op ad trapperne til butikken på første sal.

Og kan man ikke finde ud af, hvad man skal give manden, der har alt, så er man klar til at komme med gode forslag hos BestMan.dk.

- Ja, jeg laver en serie i noget meget lækkert læder, som er helt gennemfarvet. Jeg kalder serien for Loke for at holde fast i den nordiske mytologi. Det er armbånd, halskæder og nøgleringe, jeg designer og fremstiller. Det gør jeg, når der er tid til det i løbet af dagen, fortæller Casper Guldberg.