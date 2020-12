Foto: Per Buurgaard Christensen

Besøgsrestriktionerne på plejecentrene varer til den 15. december, men kan blive ophævet tidligere eller forlænget med udgangspunkt i smittesituationen. På billedet ses Nyvangsparken. Foto: Per Christensen

Besøgsrestriktioner fortsætter

Det er som følge af et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt på grund af et øget smittetryk af coronavirus i Kalundborg Kommune.