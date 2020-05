Besøg på bosteder snart muligt igen

Social- og Indenrigsministeriet har i længere tid barslet med retningslinjer for, hvordan besøg på de kommunale bosteder kan tage lade sig gøre. De retningslinjer er nu kommet.

Det betyder, at der på bostederne i Kalundborg Kommune bliver sat alle sejl til, for at gøre det muligt for de nærmeste pårørende at se hinanden. Planen er, at det skal være muligt fra mandag den 18. maj.

- Det har været en svær tid for, hvor det ikke har været muligt at besøge sine pårørende på bostederne. Vi skylder stor tak til borgere, pårørende og personale for både tålmodighed og forståelse, siger formand for Socialudvalget i Kalundborg Kommune, Gitte Johansen (V).

Hovedlinjerne i de nye retningslinjer er, at både pårørende og beboere skal have været symptomfri for sygdom i 48 timer op til besøget, besøg foregår på udearealer og borgerne kan få besøg af et-to faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.

Desuden gives der mulighed for, at borgere i risikogruppen får mulighed for at modtage besøg i egen bolig.