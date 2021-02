Besøg museet uden at komme ind

- Underjordiske er ikke venligt stemt over for sådan nogen som os. Derfor er der i posen materialer til at lave en amulet, der beskytter mod magi og den hævntørst, de underjordiske måske optændes af, når man opsøger dem. Erik Petri har for Museum Vestsjælland lavet en stregtegning af en underjordisk trold, lige til at farvelægge. Den er også med i posen.