Berømte haver fylder 25

Kalundborg - 30. juni 2021 kl. 15:13 Af Bjarne Robdrup

- Tankerne om haverne begyndte med, at Finn midt i 90erne havde et stort ønske om at få sig en stor sø. Finn havde købt gården tilbage i 1970 og i 1972 flyttede jeg ind. Det ene initiativ tog det andet, og 1. juli 1996 åbnede vi så Birkegårdens Haver.

Ordene kommer fra Merry Sørensen, gift med Finn, og således er det netop nu 25 år siden, at parret åbnede de berømte haver på Tågerupvej.

- Dengang var attraktionen mest for haveinteresserede, men siden 2009 er vi blevet mere og mere en familiepark, hvor generationer mødes og har en skøn dag sammen, siger Merry. Vi har haft op til 43.000 gæster på en sæson inden 2017. 2017 og 2018 var nogle hårde år, men vi er godt på vej tilbage, og i 2020 havde vi 37.000 gæster trods corona og kortere sæson.

I morgen, torsdag 1. juli fejrer Birkegårdens Haver 25-års jubilæum med gratis kaffe- og kagebord fra kl. 14.30 - 16.00, hvor Troels Christensen underholder. Det er ikke tilfældigt, at det er Troels, der spiller op. Han var med til at åbne Birkegårdens Haver, da han dengang var turistchef for Vestsjælland. I butikken denne dag får gæsterne også 25 procent rabat.

Dyr, fugle og haver

- Det er dyreparken, der er mest populær hos børnefamilierne og bedsteforældre med børnebørn, men det er haverne, som er mit hjertebarn, og hvor jeg også holder havevandringer. Dog har jeg gennem årene fået en passion for fugle, og haverne huser nu et væld af fugle og forskellige hønseracer. Vi har endda haft Nymfeparakitter og Undulater med ved morgenbordet, og de har nydt at flyve fra skulder til skulder og søge tilflugt på Finns hoved, fortsætter Merry med et glimt i øjet.

Én have blev til fem

Den første have omkring søen, var den dansk/engelske have i 1996. Med sin blomsterpragt og romantiske elementer blev haven hurtigt en succes, og året efter i 1997 blev næste kapitel skrevet ind, da den Japanske have blev anlagt. Denne er stadig i dag Danmarks største japanske have og huser blandt andet Vandrehaven, Meditationshaven og Sandhaven. Den tredje i rækken var Klosterhaven, som Merry Sørensen tegnede og anlagde i 2006; den byder på krydder- og lægeurter, og er en have for alle sanserne. Præriehaven kom til i 2007, og sidste skud på stammen er Permahaven, der er bygget op omkring principperne i permakulturen, hvor man arbejder ud fra CO2 neutrale løsninger.