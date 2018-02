Benzinspildet skete for to uger siden. Foto: Søren Kloster Sørensen

Benzin i grundvandet: Rensning tager måneder

Kalundborg - 28. februar 2018 kl. 13:30 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu i to uger arbejdet intenst på oprensningen efter det store udslip af benzin i en grusgrav i Bregninge.

Der er dog stadig meget lange udsigter i forhold til at få renset det forholdsvis lille forurenede område op, fordi benzinen allerede har nået grundvandet.

- Det er desværre et ret stort spild, der er sket, og vi går en lang proces i møde med afværgningsforanstaltninger. Vi skal fjerne den fri fase, og det alene vil vare to-tre måneder. Bagefter vil der være endnu et rensningsforløb af længere eller kortere varighed, lyder det fra civilingeniør Jens-Ole Petersen, der er projektleder fra Dansk Miljørådgivning, som tager sig af oprensningen.

Dansk Miljørådgivning har været i grusgraven hver dag, siden benzinledningen, der fører brændstof fra Statoil-raffinaderiet i Kalundborg til et lager i Hedehusene, forrige onsdag blev gravet over i den del af grusgraven, som tilhører firmaet NCC.

Uheldet førte til, at omkring 15.000 liter benzin rendte ud, inden der blev lukket for ledningen.

Siden er der gravet 5000 tons forurenet jord væk, men selvom håbet gik på, at et lerlag ville bremse benzinen i at nå grundvandsspejlet, så var det ikke tilfældet.

- Det blev hurtigt klart, at geologien desværre ikke er med os. Bunden består af sand og grus og ikke af ler, så der har været frit nedløb til grundvandsspejlet, siger Jens-Ole Petersen, der dog hæfter sig ved, at der ikke er umiddelbar fare for borgernes drikkevand.

- Der er ingen akut risiko for, at forureningen går ud over drikkevandet, da spildet er sket langt fra nærmeste boring, siger han.

