Det er fortsat kun Bente Stoklund og hendes mand, der besøger hendes mor på plejehjemmet. Hun vil nemlig ikke bryde den boble, som myndighederne anbefaler. Her et billede fra Lock Ness plejecenter, der er taget før corona ramte. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Bente holder sig i sin faste boble

Spangsbro: Trods der bliver åbnet op for flere besøgende på plejecenterne, er det fortsat Bente Stoklund og hendes mand, der fast besøger Bentes mor 90-årige, Erna Larsen, på Lock Ness plejehjem i Spangsbro. Så længe myndighederne anbefaler, at man ser de samme faste mennesker i sin corona-boble, kommer der ikke flere besøgende hjem til Erna, end hendes datter og hendes mand, der har været de faste pårørende under corona-pandemien.

