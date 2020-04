Kirsten Rask (S) medlem af ældre- og sundhedsudvalget mener, at det er vigtigt, at man husker de hjemmeboende demente og deres pårørende. Foto: Thomas Rye

Bekymret for hjemmeboende demente

Der har været meget fokus på plejehjemsbeboere, som ikke kan få besøg, men Kirsten Rask (S), medlem af ældre- og sundhedsudvalget mener også, at det er vigtigt at huske på de hjemmeboende demente og deres pårørende.

- De skal ikke glemmes i denne situation. De pårørende er jo på 24-7 og får aldring et pusterum i denne tid, siger Kirsten Rask.

Hun og partifællekammeraten Lars Kuhre Mortensen, som også sidder i ældre- og sundhedsudvalget, bad derfor om at der blev sendt en hilsen i form af chokolade og en blomst til de demente og de pårørende ved seneste udvalgsmøde.