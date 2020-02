Nogle høringssvar er bekymrede for, at den nye områdestruktur kan give store afstande til gæstedagpleje og legestuer.Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Bekymrede over ny struktur kan give lange afstande

Kalundborg - 20. februar 2020 kl. 17:17 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagtilbuddene i Kalundborg Kommune skal fremover være organiseret i tre områder i stedet for fem.

Et konkret forslag har været sendt ud i høring af børn- og familieudvalget den 15. januar, og der er kommet ni høringssvar.

Dagplejerne i Syvstjernen kan se problemer med den nye struktur.

»Dagplejere i Ugerløse/Rørby/Tømmerup vil få meget langt til nærmeste kollegaer i område Midt. Og det vil ikke være muligt at få noget tæt samarbejde med dagplejerne i dette område, da den offentlige transport gør det umuligt at mødes.«

Dagplejerne i Ubby/Jerslev er bekymret over gæstedagpleje og legestue flytter til Høng.

» Det vil blive en udfordring for familierne i Ubby/Jerslev at køre så langt. Mange kører til jobs i Kalundborg og Høng er den modsatte vej.«

For dagplejerne vil det også være en stor udfordring at komme med offentlig transport til Høng for at deltage i legestue.

Områdebestyrelsen for Børnehusene ved Fjorden er bekymrede over den store forskel i tre områders dagpleje. Der bliver 20 dagplejere i Nord, mens der i Midt vil være 26 og i Syd hele 42 dagplejere.

»Der blev udtrykt bekymring for at dagplejen ved distrikt Nord er for lille i forhold til de andre områder, og dermed kan fremtås mindre robust i fremtiden. Bestyrelsen finder det vigtigt, at der fortsat er en bæredygtig dagpljer, og så i Børnehusene ved Fjordens område.«

Også Syvstjernens områdebetyrelse berører dette emne.

»Bestyrelsen finder det imidlertidig væsentligt at alle dagplejeområder sikres tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne i dagplejen, for eksempel i forhold til tilsyn.«

Børn- og familieudvalget behandler forslaget og høringssvar på mødet den 4. marts.