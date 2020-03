De statsautoriserede Beierholm-revisorer Steffen Møller Jensen og Anne Cathrine Nielsen byder inden for til reception i Bredgade 39 fredag den 6. marts fra klokken 13. Privatfoto

Beierholm opruster

Det er nu fem måneder siden, at SMJ Revision i Kalundborg blev en del af rådgivnings- og revisionsvirksomheden Beierholm.

Årsagen var, at statsautoiriseret revisor Steffen Møller Jensen ville styrke SMJ Revision, som var for sårbar, da han selv var den eneste statsautoiriserede revisor på kontoret.

Steffen Møller Jensen siger, at Beierholm er det rådgivnings- og revisionsfirma, der rådgiver flest mindre og mellemstore virksomheder - og går målrettet efter at være der for de typer af kunder, som han selv havde mange af i forvejen.