Administrerende direktør for Beierholm, Søren V. Pedersen (i midten af foto) hæver glasset og opfordrer til en skål for Beierholms gode begyndelse i Kalundborg. Foto: Ulrik Reimann

Beierholm er kommet godt fra start i Kalundborg

Fredag var anderledes festlig på Beierholms Kalundborgkontor i Bredgade 39, fordi der blev holdt reception for at markere, at rådgivnings- og revisionsvirksomheden har haft en god begyndelse i den nordvestsjællandske købstad.