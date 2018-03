Behovet for faglært arbejde skal kortlægges lokalt

I forbindelse med håndværkerdagen, som efter planen skal blive en fast tilbagevendende, årlig begivenhed, vil deltagerne også skulle svare på et spørgeskema, som skal bruges til at kortlægge de aktuelle behov for faglært arbejdskraft i Kalundborg Kommune.

- Vi vil lave en helt lokal analyse, hvor vi blandt andet spørger de lokale håndværkere om, hvad de mangler af arbejdskraft her og nu, og hvordan de tror, det ser ud om tre år. Det skal samtidig være med til at vise flaget over for de unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse og give dem en tryghed i , at der virkelig er behov for dem. Vores mål er at trække endnu flere erhvervsrettede uddannelser til området, og det kan sådan en analyse forhåbentlig styrke, siger direktør i Erhvervsrådet Hans Søie.