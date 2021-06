Trivselskonsulent Ida Sofie Matzen vil meget gerne har fat i flere frivillige, som gerne vil gøre en indsats for de borgere, som mangler selskab og aktiviter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Behov for nye frivillige i alle aldre

Kalundborg - 14. juni 2021 kl. 06:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Coronanedlukningen har betydet, at der er flere, som føler sig ensomme.

Derfor satte Kalundborg Kommune også en særlig trivselsindsats i værk, hvor alle over 65 år fik et trivselsbrev og der blev oprettet en trivselstelefon, hvor borgere kunne ringe på alle hverdage mellem klokken 11-13. Det var trivselskonsulent Ida Sofie Matzen og frivilligkonsulent Britt Skytte, som passede telefonen.

- Nogle ringede med gode idéer, andre med spørgsmål om vaccination og nogle også, fordi de har haft det rigtig svært, fortæller Ida Sofie Matzen.

Trivselskonsulenten vil gerne finde flere frivilllige, da der er mange lige nu, som savner nogen af dele oplevelser og stunder sammen med.

Man kan både være besøgsven eller gå-en-tur-ven for en borger, der trænger til et ekstra skub til at komme ud af døren.

Men man kan også være med til at give andre et friskt pust på mange andre måder. Det kan være, at man har en faglighed som bager, gartner, syerske, landmand, håndværker, musiker eller hvad som helst og har lidt ekstra tid at give af.

Man er også meget velkommen til at melde sig til at komme på for eksempel et plejecenter og bage pandekager eller sigtebrød med beboerne, hygge sig i haven eller være tovholder for en mandeklub, der måske tager sig et slag kort, et spil billard, en sildemad og en øl.

Det kan også være man har hund og gerne vil komme forbi og sprede lidt logrende glæde eller kigge forbi med børnene til Lucia eller en dag efter skole.

- Vi kan bruge frivillige i alle aldre, siger Ida Sofie Matzen, som nævner, at unge mennesker også kan være besøgsvenner eller gåtursvenner.

Trivselskonsulenten påpeger, at man ikke som frivillig behøver at binde sig fast på ugentlig basis, men at man også kan lave en aktivitet for andre en gang i mellem.

Fortæl for livet

Ida Sofie Matzen er også ved at starte et initiativ, der hedder Fortæl for Livet, hvor man som frivillig kan være medvært ved små samtalesaloner, hvor borgere på skift taler om forskellige oplevelser fra deres liv.

Det er projekt, som der har været succes med i andre kommuner.

Der er generelt brug for frivillige i hele kommunen lige fra Høng, Gørlev og Ubby i den sydlige del af kommunen til Svebølle, Snertinge, Havnsø og i og rundt om Kalundborg og kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kan sprede glæde ifølge Ida Sofie Matzen.

Hvis man selv har en god idé, så skal man også bare henvende sig til Ida Sofie Matzen.

Hvis man gerne vil være frivillig, kan man kontakte Kalundborg Kommune, som vil stille videre til trivselskonsulent Ida Sofie Matzen.