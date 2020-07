Se billedserie På grund af restriktioner må der være færre mennesker, og festen skal lukkes tidligere. Men alligevel var der allerede tidligt lørdag god gang i både jazz og fadøl på Kontoret, hvor Spirit of New Orleans underholdt med musik og vittige kommentarer til publikum. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Begrænset byfest 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begrænset byfest 2020

Kalundborg - 25. juli 2020 kl. 17:07 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var pænt med mennesker i byen, og der kunne høres musik, og der var zumba og fodbold - men det ville være synd at sige, at det lignede en normal Esbern Snares-byfest.

Kontoret var et af de steder, hvor der var god byfest-stemning, selv om restauratør Morten Nystrup var underlagt skrappe restriktioner: Højst 300 gæster, og festen lukker allerede midnat.

- Normalt ville vi have næsten tre gange så mange inde i flere timer, så det er klart, at omsætningen påvirkes. Men vi er i gang, og det går godt efter forholdene, siger Morten Nystrup med et smil.

Han nævner, at det udløser en solid bøde, hvis det tilladteantal personer overskrides, og som restauratør kan man vente, at politiet kommer fem minutter over midnat og kontrollerer, at stedet er blevet lukket.

- Sådan skal det selvfølgelig være, og vi overholder alle restriktioner, siger Morten Nystrup og ser ud over sine jazz- og øl-kunder, der som gennemsnit er godt oppe i årene.

Restauratøren siger også, at han på en måde er glad for, at Kalundborgs seneste corona-tilfælde poppede op lige før byfesten:

- Hvis de var kommet under Kalundborgs begrænsede byfest 2020, så er jeg næsten sikker på, at mange havde peget en anklagende finger i min og Kontorets retning, lyder det fra Morten Nystrup.