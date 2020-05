Befrielsen markeres: Museets byvandringer er tilbage

- Vi starter den 5. maj på befrielsesdagen, hvor vi tilbyder en byvandring med maksimum ni deltagere plus omviseren, så vi ikke overskrider forsamlingsforbuddet, fortæller Eskil Vagn Olsen, direktør for Museum Vestsjælland.

Det er nødvendigt at bestille plads til de kun to tema-­vandringer den 5. maj, hvor den drevne museums­formidler og ekspert i 2. Verdenskrig, Martin Pavon, er omviser og beretter om besættelse og befrielse.

- Alt kommer til at foregå udendørs. Først bliver der en gennemgang af ruten, og derefter går man af sted med god afstand, to meter imellem hver deltager, fortæller museumsdirektøren.

- Hvis forsamlingsforbuddet gradvis bliver revideret efter den 10. maj, får vi måske lov til at lade 20 personer gå af sted på byvandring sammen, med to meter imellem hver. Så er der pludselig langt fra omviseren til de bagerste, og der kan blive brug for ny teknologi for at kunne høre omviseren, siger Eskil Vagn Olsen.